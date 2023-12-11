Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.751,01 %-2,06
        DOLAR 28,9935 %0,08
        EURO 31,2127 %0,09
        ALTIN 1.860,13 %-0,35
        FAİZ 38,56 %0,31
        GÜMÜŞ GRAM 21,41 %-0,29
        BITCOIN 42.209,00 %-3,64
        GBP/TRY 36,4655 %0,28
        EUR/USD 1,0761 %-0,03
        BRENT 75,75 %-0,12
        ÇEYREK ALTIN 3.041,32 %-0,35
        Haberler Ekonomi Otomobil Nissan'dan İngiltere'de 3 milyar sterlin yatırım kararı - Otomobil Haberleri

        Nissan'dan İngiltere'de 3 milyar sterlin yatırım kararı

        Japon otomobil üreticisi Nissan, İngiltere'deki fabrikası için kapsamlı bir yatırım planı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, markanın Sunderland fabrikasına 3 milyar pound yatırım yapılacak. Bu dönüşüm projesi sadece Qashqai ve Juke modellerinin gelecekteki tamamen elektrikli versiyonlarını üretmekle kalmayacak, yeni nesil Leaf'in de İngiltere'de üretilmesini içerecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 14:26 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'de 3 milyar pound yatırım yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nissan, Birleşik Krallık'taki Sunderland fabrikasında üretilen üç modelinin yüzde 100 elektrikli versiyonlarını üreteceğini duyurdu.

        Japon markanın gelecekteki üretim planı, Sunderland'deki EV36Zero merkezinde üç elektrikli araçtan (EV), üç gigafabrikadan ve 3 milyar sterline kadar yatırımdan oluşacak.

        Bu dönüşüm projesi sadece Qashqai ve Juke modellerinin gelecekteki tamamen elektrikli versiyonlarını üretmekle kalmayacak, yeni nesil Leaf'in de İngiltere'de üretilmesini içerecek.

        Hem araç hem de batarya üretimi ise, Nissan'daki rüzgar ve güneş çiftliklerini içerecek ve Nissan ve komşu tedarikçilerine yüzde 100 yenilenebilir elektrik sağlama kapasitesine sahip olacak EV36Zero Microgrid tarafından desteklenecek.

        AVRUPA'DA TAMAMEN ELEKTRİKLİYE GEÇİYOR

        Yeni yatırıma ilişkin bilgi veren Nissan Başkanı ve CEO'su Makoto Uchida, "EV36Zero projesi, İngiltere'nin en büyük otomobil fabrikası olan Sunderland fabrikamızı gelecek vizyonumuzun merkezine koyuyor. Bu, Birleşik Krallık ekibimizin geleceğin araçlarını tasarlayacağı ve üreteceği anlamına geliyor ve bu da bizi Nissan için Avrupa'da tamamen elektrikli bir geleceğe doğru yönlendiriyor" dedi.

        Söz konusu açıklama, Nissan'ın bundan sonra Avrupa'daki tüm yeni otomobillerinin tamamen elektrikli olacağını ve Avrupa'daki binek otomobil serisinin 2030 yılına kadar yüzde 100 elektrikli olacağını doğrulamasının ardından geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Onur Şener cinayetinde yeni gelişme!
        Onur Şener cinayetinde yeni gelişme!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        Habertürk Anasayfa