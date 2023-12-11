Nissan'dan İngiltere'de 3 milyar sterlin yatırım kararı

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Nissan, Birleşik Krallık'taki Sunderland fabrikasında üretilen üç modelinin yüzde 100 elektrikli versiyonlarını üreteceğini duyurdu.

Japon markanın gelecekteki üretim planı, Sunderland'deki EV36Zero merkezinde üç elektrikli araçtan (EV), üç gigafabrikadan ve 3 milyar sterline kadar yatırımdan oluşacak.

Bu dönüşüm projesi sadece Qashqai ve Juke modellerinin gelecekteki tamamen elektrikli versiyonlarını üretmekle kalmayacak, yeni nesil Leaf'in de İngiltere'de üretilmesini içerecek.

Hem araç hem de batarya üretimi ise, Nissan'daki rüzgar ve güneş çiftliklerini içerecek ve Nissan ve komşu tedarikçilerine yüzde 100 yenilenebilir elektrik sağlama kapasitesine sahip olacak EV36Zero Microgrid tarafından desteklenecek.

AVRUPA'DA TAMAMEN ELEKTRİKLİYE GEÇİYOR

Yeni yatırıma ilişkin bilgi veren Nissan Başkanı ve CEO'su Makoto Uchida, "EV36Zero projesi, İngiltere'nin en büyük otomobil fabrikası olan Sunderland fabrikamızı gelecek vizyonumuzun merkezine koyuyor. Bu, Birleşik Krallık ekibimizin geleceğin araçlarını tasarlayacağı ve üreteceği anlamına geliyor ve bu da bizi Nissan için Avrupa'da tamamen elektrikli bir geleceğe doğru yönlendiriyor" dedi.

Söz konusu açıklama, Nissan'ın bundan sonra Avrupa'daki tüm yeni otomobillerinin tamamen elektrikli olacağını ve Avrupa'daki binek otomobil serisinin 2030 yılına kadar yüzde 100 elektrikli olacağını doğrulamasının ardından geldi.