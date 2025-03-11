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        Haberler Ekonomi Otomobil Nissan'a yeni CEO atandı - Otomobil Haberleri

        Nissan'a yeni CEO atandı

        Japon otomobil üreticisi Nissan'da üst düzey bir yönetim değişikliği yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, şirkette baş planlama sorumlusu olan Ivan Espinosa, Nissan'ın yeni CEO'su olarak atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 16:05 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:05
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        Nissan'a yeni CEO atandı
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        Nissan, Ivan Espinosa'yı bir sonraki CEO'su olarak atadığını duyurdu. Japon otomobil üreticisinin baş planlama sorumlusu olan Meksika uyruklu 46 yaşındaki Espinosa'nın atanması, Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisinin başına Makoto Uchida'nın yerine kimin geçeceği konusunda haftalardır süren spekülasyonlara da son verdi.

        Nissan'a ilk kez 2003 yılında Meksika'da katılan ve aynı zamanda Güneydoğu Asya ve Avrupa'da da görev yapan Espinosa, 1 Nisan'dan itibaren görevi devralacak.

        Kaynaklar, şirketin mevcut CEO'su Uchida'nın, Nissan'ın kötüye giden satışlarının ardından istifa etmesi yönünde giderek artan bir baskı altına girmişti. Ayrıca, Nissan'ın Honda ile birleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının sorumluluğu da Uchida'ya yüklenmişti.

        Espinosa'nın atanmasının Honda ile birleşme görüşmelerinin tekrar başlamasına yol açıp açmayacağı ise henüz belli değil.

        Nissan'ın eski CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Carlos Ghosn'un 2018'de Japonya'da tutuklanması ve sonrasında görevden uzaklaştırılması ile başlayan sürecin devamında, yönetiminde bir türlü istikrar sağlayamaması ile dikkat çekmişti.

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