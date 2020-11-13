Nissan Motor dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131n\u0131n getirdi\u011fi ekonomik atmosferde firman\u0131n mali verileri g\u00fcncellendi. Mart 2021 de sona erecek mali y\u0131l i\u00e7in daha \u00f6nce a\u00e7\u0131klanan firman\u0131n net kay\u0131p tahmini, yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc g\u00fcncellenerek 615 milyar yene (5,8 milyar dolar) y\u00fckseltildi. Japon otomobil \u00fcreticisi, t\u00fcm mali y\u0131lda 4,16 milyon ara\u00e7 sat\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirmeyi hedefliyor. - Mali yar\u0131y\u0131l rakamlar\u0131 Nisan-Eyl\u00fcl aras\u0131 d\u00f6nemine denk d\u00fc\u015fen mali yar\u0131y\u0131l rakamlar\u0131na g\u00f6re Nissan 329,96 milyar yen (3,1 milyar dolar) net kay\u0131p a\u00e7\u0131klad\u0131. Sat\u0131\u015flar\u0131n, 2019 un ilk yar\u0131s\u0131na k\u0131yasla, y\u00fczde 38,2 d\u00fc\u015fmesiyle i\u015fletmesel kay\u0131p 158,76 milyar yen (1,5 milyar dolar) olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Nissan \u00dcst Y\u00f6neticisi (CEO) U\u00e7ida Makoto, d\u00fczenledi\u011fi online bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, a\u015f\u0131r\u0131 gerilmi\u015f bir hedefe odaklanmad\u0131klar\u0131n\u0131 ve i\u015f performanslar\u0131n\u0131 s\u00fcrekli geli\u015ftirmeyi ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. U\u00e7ida, Kovid-19 salg\u0131n\u0131 ve bu mali y\u0131l\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131ndaki k\u00fcresel ekonomik durum gibi belirsizliklerle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yay\u0131z. Finansal olarak daha disiplinize olarak, i\u015fimizi daha kuvvetli ve daha s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir pozisyona ta\u015f\u0131mal\u0131y\u0131z. ifadelerini kulland\u0131.