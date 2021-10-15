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Cadde mağazaları ve kafeleriyle her gün binlerce insanı ağırlayan İstanbul’un ünlü semti Nişantaşı’nda saatlerdir elektrik kesik… Bölgedeki elektrik kesintisinin trafo arızasından kaynaklandığı belirtilirken semt sakinleri Twitter’dan tepki gösteriyor.

Elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ, Twitter’daki destek sayfasına kesinti ile ilgili art arda gelen şikayetlere “Arıza kaynaklı kesinti var. Ekiplerimiz arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürüyor” yanıtını veriyor.

Şikayetlerde kesintinin dün öğleden beri sürdüğü ifade edilirken semtteki mağazalarda jeneratörler devrede. Ancak bu kadar uzun süreli kesintiye enerjinin yetmeyeceğinden endişe ediliyor.