Nişantaşı'nda bir köpeği eşyalarıyla sokağa attılar

İstanbul'un ünlü semtlerinden Nişantaşı'nda bir köpeğin eşyalarıyla birlikte sokağa terk edilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nişantaşı'nda bugün çekilen ve 2. Sayfa'nın resmi Instagram hesabından da paylaşılan bir fotoğraf, hayvanlara verilen değerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Nişantaşı'nda bir köpek eşyalarıyla birlikte sokağa bırakıldı. Durumu gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Sahibi tarafından terk edilen köpeğin ise eşyalarının başında şaşkın gözlerle oturuşu, görenleri duygulandırdı.