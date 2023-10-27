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        Haberler Gündem 3. Sayfa HAKİM ACIMADI | Konya'da nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı! - En son haberler

        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!

        Konya'da, "Su sayacına bakacağız abla" diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı 29 yaşındaki Merve Küçüktekin'in yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan tutuklu sanık 27 yaşındaki Sabit Türk, "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti zanlı hakkında iyi hal indirimi de uygulanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:28
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        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
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        Konya'da olay, 19 Haziran 2022 tarihinde Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi. Merve Küçüktekin'in (29) evine gelen 1.5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk (27), 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı.

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        YANICI MADDEYİ YÜZÜNE FIRLATTI

        DHA'da yer alan habere göre Sabit Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Merve Küçüktekin'e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        "KASTEN YARALAMADAN" TUTUKLANDI

        Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sabit Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Hakkında hazırlanan iddianamede Küçüktekin'in yüzü, boyun bölgesi ve kollarında, cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğuna yer verildi. Sabit Türk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        15 YIL HAPİS VERİLİLDİ

        Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan davanın son duruşmasına sanık Sabit Türk, Merve Küçüktekin ile taraf avukatları katıldı. Savcı mütalaasında, Türk´ün 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Sabit Türk'ün, Merve Küçüktekin'e yönelik eylemin 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olarak nitelendirildiğinden ve eylemin sabit görüldüğünden, kastının ağırlığı, failin amaç ve nedeni dikkate alınarak 15 yıl hapis cezasına karar verdi.

        İNDİRİM UYGULANMADI

        Heyet, Sabit Türk'ün suç işlendikten sonraki davranışları, pişmanlığı ile verilecek cezanın olası etkileri hakkında mahkemeye olumlu kanaat yansımaması nedeniyle, iyi hal ve takdir indirimi uygulamadı.

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        #Konya
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