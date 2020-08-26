İHA

İstanbul Arnavutköy'de bir otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat atan bir kişi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. O olayla ilgili kimlikleri tespit edilen Coşkun A.'nın polise, yanında bulunan Sevda O. ile nişanlısı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği ve birbirlerinden şikâyetçi olmadıkları öğrenildi.

POLİS ZANLIYI EVİNDE GÖZALTINA ALDI

İHA'da yer alan habere göre Coşkun A.'nın halk otobüsünde yanında oturan nişanlısı Sevda O.'ya tokat attığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareke geçti. Şüpheli akşam saatlerinde Arnavutköy Durusu Mahallesi'nde bulunduğu evde gözaltına alındı.

POLİSE MUKAVEMET GÖSTERDİ

Coşkun A.'nın gözaltına alınma sürecinde ve gözaltında iken polise mukavemette bulunduğu öğrenildi. Nişanlısının şikayetçi olmadığı şüpheli, savcılık kararı ile polise mukavemet suçlarından dolayı adliyeye sevk edildi.