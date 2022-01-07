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SHOW Haber'in özel haberine göre; İstanbul'dan Sakarya'ya gelen iki kişi sahte altınları bozdurmak istedi ancak yakayı ele verdi. Biri baba diğeri de nişanı atan kız rolüne girdi. Sahte altın dolandırıcıları esnafın dikkati sayesinde yakalandı.

Altınları gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansızdı. İkili çete, 4 kuyumcuyu dolandırdı. Son kuyumcu şüphelenince dolandırıcılar yakalandı.