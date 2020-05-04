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Haberlerİş-Yaşam

Nisanda fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen patlıcan

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 46,18 ile sarımsakta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 43,57 ile patlıcan oldu.

04.05.2020 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL
nisan ayı zam şampiyonu sarımsak
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda sarımsaktaki fiyat artışını yüzde 37,5 ile kuru soğan, yüzde 31,02 ile patates izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,45 ile kivi, yüzde 26,66 ile portakal, yüzde 20,16 ile havuç, yüzde 17,91 ile elma, yüzde 16,86 ile limon, yüzde 14,96 ile yumurta, yüzde 14,32 mücevher (altın) ve yüzde 12,62 ile mercimek yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 43,57 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 36,99 ile salatalık, yüzde 34,23 ile kabak, yüzde 20,73 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti, yüzde 20,44 ile sivri biber, yüzde 14,48 ile kıvırcık, yüzde 11,5 ile tüp gaz ücreti, yüzde 10,32 ile benzin izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranı
Sarımsak46,18
Kuru soğan37,50
Patates31,02
Kivi30,45
Portakal26,66
Havuç20,16
Elma17,91
Limon16,86
Yumurta14,96
Mücevher (altın)14,32
Mercimek12,62
Parfüm10,31
Çocuk gömleği9,70
Etek7,32
Sabun6,82
Cilt ve vücut ürünleri6,78
Ayçiçek yağı5,92
Domates5,81
Kadın ceketi5,63
Erkek gömleği5,53

Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranı
Saç bakım ürünleri-0,31
Ağız ve diş bakım ürünleri-0,36
Otel ücreti-0,40
Zeytin-0,59
Ayran-1,00
Su faturası-1,63
Kombi-2,22
Ütü-2,54
Telefon ekipmanları (cep)-3,62
Elektrikli saç bakım aletleri-4,58
Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi)-5,60
Motorin-9,26
Benzin-10,32
Tüp gaz ücreti-11,50
Kıvırcık-14,48
Sivri biber-20,44
LPG ücreti-20,73
Kabak-34,23
Salatalık-36,99
Patlıcan-43,57

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