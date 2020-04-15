Nisan ortasında karla mücadele devam ediyor - MUŞ

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Yüksek kesimlerde kar mesaisinin sürdüğü Muş'ta, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisindeki alternatif bölümünü açmak için yoğun çaba sarf ediyor.Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 metreye kadar çıktığı 22 kilometrelik yolda 3 iş makinesiyle çalışan ekipler, günde 400 metre ilerleyebiliyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge halkına daha iyi ulaşım imkanı sunmak için nisan ayında da karla mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.Yentür, "Buralar fırtına ve tipi nedeniyle karın biriktiği yerler. Kurtik Dağı, kışın geçit verilebilen bir yer değil. İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Şubesi ekipleri bir haftadan bu yana bölgede çalışma yürütüyor. 3-4 gün içinde Üçevler köyüne ulaşımı sağlamış olacağız." diye konuştu.İş makinesi operatörü Celal Tümer ise, "3 iş makinesi ile kar kütlelerini yoldan temizliyoruz. Batı da deniz sezonu başlarken biz halen karla mücadele ediyoruz. Günde sadece 300-400 metre ilerleyebiliyoruz." dedi.