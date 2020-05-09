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Peugeot Türkiye, Nisan ayında gerçekleştirdiği 3 bin 960 adet satış ile pazar payını bir önceki aya göre dokuz puan artırarak yüzde 15’e çıkardı ve markalar sıralamasında beş basamak yükselerek birinci sıraya ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre, nisan ayında gerçekleşen 3 bin 347 adet SUV satışı ile yüzde 42 pay alarak toplam SUV segmentinin en çok satan markası da Peugeot oldu.

Peugeot Türkiye, Ocak ayından Nisan ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 7 bin 142 adet SUV satışı ile 2020 Ocak-Nisan toplam SUV’deki liderliğini de devam ettirdi.

Nisan ayında markanın 2008 modeli Nisan ayındaki 1 bin 351 adetlik satış ile B-SUV segmentinin lideri olurken, Ocak–Nisan arasında gerçekleştirdiği 2 bin 224 adetlik toplam satış ile de B-SUV segmentinde liderlik koltuğuna oturdu.

Sene başından beri toplam 4 bin 423 adet satılan markanın 3008 modeli ise, Nisan ayındaki 1 bin 882 adetlik satışı ile C-SUV segmentindeki liderliğini korumaya devam etti.

Alınan bu sonuçta Peugeot Türkiye ekibinin ve bayi teşkilatının birbirine kenetlenmesinin olduğunu belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Pazardaki tüm olumsuzluklara rağmen tamamının satılacağını taahüt ederek yüksek adette ve farklı donanıma sahip otomobilleri Avrupa'dan getirdik. Hem Peugeot Türkiye çalışanları hem de büyük bir kısmı evden çalışan bayi çalışanları ortamın getirdiği çeşitli zorluklara rağmen büyük bir gayret göstererek bu başarıyı elde ettiler" dedi.

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