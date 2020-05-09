Peugeot Türkiye, Nisan ayında gerçekleştirdiği 3 bin 960 adet satış ile pazar payını bir önceki aya göre dokuz puan artırarak yüzde 15’e çıkardı ve markalar sıralamasında beş basamak yükselerek birinci sıraya ulaştı.
Yapılan açıklamaya göre, nisan ayında gerçekleşen 3 bin 347 adet SUV satışı ile yüzde 42 pay alarak toplam SUV segmentinin en çok satan markası da Peugeot oldu.
Peugeot Türkiye, Ocak ayından Nisan ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 7 bin 142 adet SUV satışı ile 2020 Ocak-Nisan toplam SUV’deki liderliğini de devam ettirdi.
Nisan ayında markanın 2008 modeli Nisan ayındaki 1 bin 351 adetlik satış ile B-SUV segmentinin lideri olurken, Ocak–Nisan arasında gerçekleştirdiği 2 bin 224 adetlik toplam satış ile de B-SUV segmentinde liderlik koltuğuna oturdu.
Sene başından beri toplam 4 bin 423 adet satılan markanın 3008 modeli ise, Nisan ayındaki 1 bin 882 adetlik satışı ile C-SUV segmentindeki liderliğini korumaya devam etti.
Alınan bu sonuçta Peugeot Türkiye ekibinin ve bayi teşkilatının birbirine kenetlenmesinin olduğunu belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Pazardaki tüm olumsuzluklara rağmen tamamının satılacağını taahüt ederek yüksek adette ve farklı donanıma sahip otomobilleri Avrupa'dan getirdik. Hem Peugeot Türkiye çalışanları hem de büyük bir kısmı evden çalışan bayi çalışanları ortamın getirdiği çeşitli zorluklara rağmen büyük bir gayret göstererek bu başarıyı elde ettiler" dedi.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!