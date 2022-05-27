HABERTURK.COM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre nisan 2022'de bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı, yüzde 16 kurulan kooperatif sayısı yüzde 5,8 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 59,0 artış oldu.

2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,1 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,5 azaldı. ​

2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 45,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 94,7 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,3 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 artış oldu

Nisan 2022’de, Nisan 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,8 artış gösterirken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,0 azaldı.

Nisan 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 125,9 kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,9 arttı.