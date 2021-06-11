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Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 41,7 yükseldi. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 74,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 38,5, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,3 azaldı. Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2 arttı.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 102,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 78,6, gıda içecek ve tütün satışları yüzde 28,2 yükseldi.

Perakende ciro nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,4 azaldı. Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,7 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3 artış gösterdi.