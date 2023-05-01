Nisan ayı enflasyon oranları Mayıs ayının başlamasıyla birlikte ekonomi çevreleri tarafından merak edilmeye başlandı. Öte yandan memur ve emekliler ise Temmuz ayı başında yapılacak 6 aylık enflasyon artış oranının ilk 4 ayını bu verilerle hesaplıyor. Bu nedenle emekli ve memurdan iş insanlarına kadar geniş bir yelpazede Nisan ayı enflasyon oranları merak edilip araştırılıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarih ve güncel Nisan ayı beklenti anketi sonuçları...

TÜİK İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYIN