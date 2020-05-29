Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat %25,0 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK - NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 13.7 AZALDI İTHALAT YÜZDE 1.0 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,7 azalarak 51 milyar 662 milyon dolar, ithalat %1,0 artışla 69 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA YÜZDE 67.0 ARTTI



Nisan ayında dış ticaret açığı %67,0 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında %84,9 iken, 2020 Nisan ayında %66,3'e geriledi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 102.3 ARTTI



Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %102,3 artarak 8 milyar 671 milyon dolardan, 17 milyar 543 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Nisan döneminde %87,4 iken, 2020 yılının aynı döneminde %74,7'ye geriledi.

NİSAN AYINDA İMALAT SANAYİSİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 92.7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Nisan ayında imalat sanayinin payı %92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,7 oldu.



2020 Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.



NİSAN AYINDA ARA MALLARIN TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 73.8 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Nisan ayında ara mallarının payı %73,8, sermaye mallarının payı %15,6 ve tüketim mallarının payı %10,3 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Nisan döneminde ise ara mallarının payı %76,0, sermaye mallarının payı %13,2 ve tüketim mallarının payı %10,4 oldu.

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar ile Irak, 400 milyon dolar ile İtalya ve 361 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.



Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 896 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 886 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 773 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 581 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 559 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 435 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 202 milyon dolar ile Rusya, 746 milyon dolar ile ABD ve 588 milyon dolar ile Güney Kore izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,8'ini oluşturdu.



Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 6 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 376 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 356 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 519 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 697 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,3'ünü oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 31.9 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %31,9, ithalat %27,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %41,4, ithalat %25,1 azaldı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 4.6 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,6'dır. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir.



Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,4'tür. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,5'tir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %14,0'dır.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2020 YILI NİSAN AYINDA 8 MİLYAR 439 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,6 azalarak 8 milyar 439 milyon dolar, ithalat %28,8 azalarak 12 milyar 441 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Nisan ayında dış ticaret açığı %33,4 artarak 3 milyar dolardan, 4 milyar 2 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında %82,8 iken, 2020 Nisan ayında %67,8'e geriledi.



ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2020 OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 48 MİLYAR 783 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %13,9 azalarak 48 milyar 783 milyon dolar, ithalat %0,9 azalarak 65 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %74,6 artarak 9 milyar 814 milyon dolardan, 17 milyar 139 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Nisan döneminde %85,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %74,0'a geriledi.

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