MEB 2022 İkinci ara tatil ne zaman? sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Nisan ayında ikinci ara tatile girecek öğrenciler ardından yaz tatili için geri sayıma geçecek. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler tatil planlarını yapıyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB 2021 - 2022 resmi takvimi ve tüm detaylar...