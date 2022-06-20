Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi beyaz perdenin ardından TRT 1 ekranlarında saat 20.00'de sinemaseverlerle buluşacak. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden filmi vizyona girdiği 2016 yılında büyük ses getirmişti. Peki Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi ne zaman çekildi? İşte film hakkında merak edilen soruların yanıtı...

NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Süper kötü Shredder hapishaneden kaçar ve iki mutant bilimadamı Bebop ve Rocksteady'le güçlerini birleştirerek dünyayı ele geçirmek üzere bir plan yapar. Şimdi kahramanlarımız; Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael, güzel April O'Neil ve hokey maskeli yeni takım arkadaşları Casey Jones'la bir araya gelerek, kötü adamlara karşı savaşa hazırlanmalı ve şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük düşmanları Krang'le yüzleşmeye hazır olmalıdır.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Alan Ritchson

Brian Tee

Megan Fox

Stephen Amell

Will Arnett

Noel Fisher

Tyler Perry

Pete Ploszek

Leonardo

Sheamus

Gary Anthony Williams

Kevin Eastman

Jeremy Howard