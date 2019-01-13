Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliği ile okul öncesi eğitim sürecindeki öğrencilerin sosyokültürel düzeylerinin artırılması ve kuşaklar arası kültür geçişine olanak sağlanması amacıyla "Dedeler Torunlarına Masal Anlatıyor Projesi" hayata geçirildi.

AA'nın haberine göre; proje kapsamında, dede ve ninelerden oluşan 20 kişi, haftanın belli günlerinde torunlarıyla beraber okul yolunu tutuyor.

Dede ve nineler, okulda bir araya geldikleri minik öğrencilere hem masal anlatıyor hem de Türk örf ve adetlerini öğretiyor.

Projenin uygulandığı okullardan Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Hadi Bedir, yıllar önce çocukların dede ve ninelerinin anlattığı masallarla büyüdüğünü ancak günümüzde birçok çocuğun bu masallardan mahrum kaldığını söyledi.

"MASALLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİSİ VAR"

Masalların çocuklar üzerinde önemli izler bıraktığını belirten Bedir, "Gerçekten zihin açıcı, düşündürücü, ufuk kazandıran, hayal genişletici gibi konularda masalların çocuklar üzerinde çok büyük etkisi var. Gelişen teknoloji ile birlikte televizyon, bilgisayar ve telefon gibi aletler nedeniyle çocuklarımız masallardan uzaklaştı. Bu nedenle projemizle çocuklarımızı masallarla buluşturuyoruz" dedi.

Bedir, masalların faydasını çocuklar üzerinde kısa sürede gösterdiğini aktararak, çocukların aynı ortamı paylaşarak öz güvenlerinin arttığını ifade etti.

"ONLARLA BİRLİKTE BEN DE MUTLU OLUYORUM"

Projeye katılan ninelerden Sakine Aydoğdu, çocukları çok sevdiğini ve çocuklara masal anlatmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bir torunun bulunduğunu kaydeden Aydoğdu, "Çocuklara masal anlatınca çok mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Onlarla birlikte ben de mutlu oluyorum. Masalın yanında elimizden geldiği kadarıyla onlara hoşgörüyü ve geleneklerimizi aşılamaya çalışıyoruz, bizim görevimiz bu. Şimdi onlar neyi öğrenirlerse onu unutmazlar biz de iyi şeyler öğrensin istiyoruz" diye konuştu.

Masal anlatan dedelerden Mehmet Emin Toprak da çocuklarla bir araya geldiğine memnun olduğunu dile getirdi.

İnan, çocukların topluma hayırlı bir insan olması için büyüklerine saygıyı, küçüklerine sevgiyi öğretmek için çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Torunum bana çok bağlı, ben de ona çok bağlıyım. Eski imkanlar ile şimdiki imkanlar çok farklı. Şimdiki çocuklar şu anda neyi öğrenirse onu unutmuyorlar. Bu nedenle biz de kültürümüzü, tecrübelerimizi en güzel şekilde onlara aktarmaya çalışıyoruz."