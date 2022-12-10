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'Nina', İstanbul ve Ankara'daydı

Bulgar dans topluluğu, Avrupa’daki ilk turnesini Türkiye’de gerçekleştirdi. ‘Nina’, İstanbul ve Ankara’da beğeni topladı

Giriş: 10.12.2022 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
'Nina', İstanbul ve Ankara'daydı - Magazin haberleri
'Nina', İstanbul ve Ankara'daydı
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HABERTURK.COM

Seyircileri, Broadway kabare dünyasına götüren ‘Nina’ dans gösterisi İstanbul Fişekhane ve Ankara MEB Şura Salonu’ndaki performanslarıyla beğenildi.

Betina Dimitrova (Nina), Vasil Zolumov ve Teya Radeva’nın baş dansçı olduğu kalabalık bir ekip tarafından sahnelenen 'Nina' gösterisi, her ne pahasına olursa olsun meselelerini kendi çözmeyi tercih eden sıradan bir kızın hikayesini konu alıyor.

‘Nina’, Türkiye prömiyerini İstanbul'da gerçekleştirdi. ‘Nina’nın ikinci performansı ise Ankara’nın önde gelen konser, tiyatro ve gösteri sanatları merkezlerinden biri olan MEB Şura Salonu
'nda gerçekleşti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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