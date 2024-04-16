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        Haberler Dünyadan Nina Agdal anne oluyor - magazin haberleri

        Nina Agdal anne oluyor

        Nina Agdal, ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı. Annelik heyecanı yaşayan ünlü model, doğumun sonbaharda olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 11:52 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:52
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        • 1

          Ünlü model Nina Agdal, ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı.
          29 yaşındaki Youtuber Logan Paul ile nişanlı olan 32 yaşındaki Danimarkalı model, büyüyen karnını gözler önüne seren fotoğrafını paylaşarak, "Bir başka Paul bu sonbaharda geliyor" sözleriyle hamileliğini duyurdu.

        • 2

          Bir yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2023'te İtalya'nın Como Gölü bölgesinde nişanlanan Nina Agdal ile Logan Paul, ilk kez anne baba olma heyecanı yaşıyor.

        • 3

          "ÇILGINCAYDI"

          Geçen ay verdiği bir röportajda Logan Paul ile tanışmasını anlatan Nina Agdal; "New York'ta bir etkinlikte tanıştık. Onun orada olduğunu görünce ona selam vermek zorundayım diye çığlık atıyordum. Onu yıllardır tanıyormuşum gibi hissettim ve işte bu noktadayız. Çılgıncaydı" demişti.

        • 4

          Nina Agdal ve Logan Paul ikilisinin birlikteliği hakkında ilk söylentiler Haziran 2022'de Londra'da bir akşam birlikte görülmelerinin ardından çıkmıştı. Çift, aşklarını aynı yıl aralık ayında sosyal medyadan ilan etmişti.

        • 5

          AŞK DEFTERİ KABARIK

          Nina Agdal daha önce Maroon 5 grubu solisti Adam Levine, The Wanted grubu solisti Max George ve ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile birliktelik yaşamıştı.

        • 6

          Nina Agdal, eski bir model olan Christie Brinkley'in oğlu Jack Brinkley-Cook ile dört yıllık birlikteliğini Kasım 2021'de bitirmişti.

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