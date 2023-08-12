Nimet Öğretmen hayatını kaybetti

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Vakfıkebil Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni Nimet Kamiloğlu kardeşi ve çocuklarını yanına alarak deniz kenarına indi. Hep birlikte denize giren aile üyelerinden bir süre sonra çığlıklar yükselmeye başladı. Çevreden yetişenler aile üyelerini tek tek denizden çıkardı.

Bu sıra Tekin Yeşilay gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren Nimet Kamiloğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Dalgıçlar uzun süren çalışma sonrasında Tekin Yeşilay'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Nimet Kamiloğlu ise tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.