2-3-4 Eylül tarihlerinde Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda müzikseverleri buluşturacak olan Nilüfer Müzik Festivali’nde Editors, Mor ve Ötesi, The Blaze, Cem Adrian, Ceza, Melike Şahin gibi ünlü isimler sahne alacak.

Nilüfer Belediyesi’nin “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali’nde sahne alacak bütün isimler açıklandı. Türkiye ve dünya sahnelerinin önde gelen isimlerini 2-3-4 Eylül tarihlerinde Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda müzik tutkunları ile buluşturacak olan Nilüfer Müzik Festivali’nde Editors, Mor ve Ötesi, The Blaze, Cem Adrian, Lola Marsh, Ceza, Bedük, Melike Şahin, KÖFN, Hey! Douglas, In Hoodies, Şena Şener, Ozbi, Jakuzi, No Land, Güneş, Islandman, Yedinci Ev, Can Kazaz, Second, Adamlar, Kolektif İstanbul, Yüksek Sadakat, Mode XL, Yaşlı Amca, Evdeki Saat, The Away Days, Sedef Sebüktekin, Hedonutopia, Mert Demir ve Batu Akdeniz gibi ünlü isimler ve gruplar müzikseverlerle buluşacak.

Melike Şahin

Bu yıl altıncısı organize edilen Nilüfer Müzik Festivali, doğanın tadını çıkartmak isteyen on binlerce müzik tutkununa eşsiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

Müzik ve eğlencenin yanı sıra çevrenin ve ekolojik dengenin korunması amacıyla her sene çeşitli çalışmalar yürüten Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da Nilüfer Belediyesi’nin ‘’İklim Yılı’’ teması çerçevesinde katılımcılara sorumluluk aşılayacak etkinlikler gerçekleştirecek.

Mor ve Ötesi

Festival alanında, iki ayrı sahne, eğlence alanları, yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Yöresel lezzetlerin yanı sıra, vegan gıda seçenekleri de katılımcılara sunulacak. Ayrıca festival süresince hem Bursa’dan hem de şehir dışından gelen müzik tutkunları, kentin buluşma noktalarından Balat Atatürk Ormanı’na ücretsiz servislerle gidebilecek. Hazırlanan kamp alanında isteyenlerin çadır kurup konaklayabileceği festivale girişler 2 Eylül Cuma günü başlayacak. Gece, kamp alanında stand-up gösterileriyle devam edecek.

Lola Marsh

Bilet satışları 2 Eylül’e kadar Biletinial.com’da devam ediyor