Nilüfer: "Sahne sanatçının vitrinidir"

Her konserinde büyük bir hayran kitlesi ile karşılaştığını söyleyen Nilüfer; "Her şehirde aynı sevgiyle yıllardır beni karşılıyorsunuz. Bu sevginin tarifi olmaz, şükürler olsun ki yıllardır bu duyguyu hep bana yaşatıyorsunuz, iyi ki varsınız" diyerek sevenlerine teşekkür etti.