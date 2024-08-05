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        Haberler Müzik Nilüfer: Sahne sanatçının vitrinidir - Magazin haberleri

        Nilüfer: "Sahne sanatçının vitrinidir"

        Nilüfer, Altınoluk Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Şarkıcı, sahnede duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:43
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          KerkiSolfej Organizasyonu ile gerçekleştirilen konserde hayranlarıyla buluşan Nilüfer, kendisine yoğun ilgi gösteren hayranları karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

        • 2

          Her konserinde büyük bir hayran kitlesi ile karşılaştığını söyleyen Nilüfer; "Her şehirde aynı sevgiyle yıllardır beni karşılıyorsunuz. Bu sevginin tarifi olmaz, şükürler olsun ki yıllardır bu duyguyu hep bana yaşatıyorsunuz, iyi ki varsınız" diyerek sevenlerine teşekkür etti.

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          Konser boyunca geçmişten günümüze hit olmuş birçok parçasını sevenleriyle birlikte koro halinde seslendiren Nilüfer, sahnede giydiği iki farklı kıyafetle de göz kamaştırdı.

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          Sahnenin bir sanatçı için çok önemli olduğunu vurgulayan Nilüfer; "Benim sahnemde her şey dört dörtlük olması lazım. Sahne, sanatçının vitrinidir" dedi. Yaklaşık iki buçuk saat süren muhteşem performansını alkışlar eşliğinde noktalayan Nilüfer, müzikseverlerin yoğun isteği üzerine bis yaptı.

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