"NE VİRÜSMÜŞ!"

Hastane odamda beni ziyarete geldi ve çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün... Ne virüsmüş! Birkaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ediyorum ve sizlere sevgiler yolluyorum.