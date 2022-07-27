Bu yıl altıncısı organize edilen Nilüfer Müzik Festivali, doğanın tadını çıkartmak isteyen on binlerce müzik tutkununa eşsiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.
Türkiye ve dünya sahnelerinin önde gelen isimlerini 2-3-4 Eylül tarihlerinde Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda müzik tutkunları ile buluşturacak olan Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak yeni isimler açıklandı.
Festivalde; Mor ve Ötesi, Ceza, The Blaze, Melike Şahin, Köfn, Şena Şener, Ozbi, Jakuzi ve No Land gibi sanatçıların ardından Adamlar, Yüksek Sadakat, Mode XL, Yaşlı Amca, Evdeki Saat, The Away Days, Sedef Sebüktekin, Hedonutopia, Mert Demir ve Batu Akdeniz’in festival sahnesinde yer alacağını duyurdu.
Müzik ve eğlencenin yanı sıra çevrenin ve ekolojik dengenin korunması amacıyla her sene çeşitli çalışmalar yürüten Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da Nilüfer Belediyesi’nin ‘’İklim Yılı’’ teması çerçevesinde katılımcılara sorumluluk aşılayacak etkinlikler gerçekleştirecek.
Hazırlanan kamp alanında isteyenlerin, Türkiye’de eşine az rastlanır konfor olanaklarıyla çadır kurup konaklayabileceği festivale girişler 2 Eylül Cuma günü başlayacak. Gece, kamp alanında stand-up gösterileriyle devam edecek.
Festival alanında, iki ayrı sahne, eğlence alanları, yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Yöresel lezzetlerin yanı sıra, vegan gıda seçenekleri de katılımcılara sunulacak. Ayrıca festival süresince hem Bursa'dan hem de şehir dışından gelen müzik tutkunları, kentin buluşma noktalarından Balat Atatürk Ormanı’na ücretsiz servislerle gidebilecek.
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