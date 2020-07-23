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Sanatçı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, geçtiğimiz gün 20 yaşına bastı. Kızının doğum gününü Instagram hesabından kutlayan şarkıcı, anne- kız pozlarını yayınlayarak, altına şu satırları yazdı:

Kızım 20 oldu. Ne mutlu bana... Ayağımı sağlam basarsam 30'u da, 40'ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı…