İpek Açar tarafından eşi Kayahan'ın vefatından sonra geleneksel olarak düzenlenen 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri 25 Mart'ta Torun Center Artı Sahne'de gerçekleştirilecek.

Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek konserin geliri bu yıl İpek Açar'ın da destekçisi olduğu; meme kanseri başta olmak üzere tüm kadın kanserleri konusunda toplumu bilinçlendirme ve maddi yetersizliği olan hastalara teşhis ve tedavide destek veren 'Pembe İzler Derneği'ne bırakılacak.

Nilüfer'in de son dakikada dahil olduğu konserde Alex, Betül Demir, Cansu, Cenk Eren, Derya Uluğ, Elif Buse Doğan, Emre Altuğ, Ferman Toprak, Hakan Aysev, İpek Açar, Keremcem, Onur Mete, Suat Suna, Ufuk Yıldırım, Yavuz Bingöl, Yeliz ve Yusuf Güney, Kayahan'ın şarkılarını Alper Kömürcü'nün şefi olduğu İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirecek.