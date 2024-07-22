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Ünlü şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, 24 yaşına bastı. Nilüfer, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Nilüfer, kızıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak; "Bugün 22 Temmuz. Benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti. Şimdi tam 24 yaşında genç bir hanım. Ne mutlu bana… Hayat sana teşekkür ederim" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram