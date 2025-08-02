Nilüfer'in 5 bin kişilik korosu

Yakın zamanda çıkardığı “Sebebi Sen” ve “Bir Güle Kandım” şarkılarını çıkaran Nilüfer, “Mor Menekşe, Son Arzum, İnkar Etme” gibi klasiklerini 5 bin kişinin eşlik ettiği dev bir koro eşliğinde seslendirdi. Sahnede sanatçıya dans topluluğu da eşlik etti.

"BENİ HEP SEVİN"

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Sahneye; “Heyecan dorukta! Harika görünüyorsunuz, baya kalabalıksınız… Beni hep sevin!” sözleriyle çıkan Nilüfer, ekonomik koşullara rağmen alanı dolduran hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti: Ekonomik problemler var, biliyorum, hepimiz etkileniyoruz. Biletler çok pahalı ama ona rağmen buradasınız. Ona rağmen burası dolu. İşte kıymetli olan da bu… Böyle bir dönemde bilet alıp benimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim.

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"UMUDUMUZ AYAKTA"

Sanatçı; "Gençken bir yolunu bulup ölmem diye düşünürdüm ama ölümsüz değiliz. Tüm umutsuzluk ve mutsuzluklara rağmen yaşamı seviyoruz. Umudumuz her zaman ayakta" sözleriyle alkışlandı.

Yakın zamanda hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen’i anan Nilüfer, “Rüzgar” ve “Ellerimde Çiçekler” şarkılarını müzisyen dostu için seslendirdi.

Konserde, hayatını kaybeden müzisyen Onno Tunç’un kızı Ayda Tunç da kemanıyla orkestrada yer aldı. Nilüfer; “Onno Tunç’u zamansız kaybettik. Çok büyük bir değerdi. Kızının çocukluğunu bilirim, şimdi o da müzikle ilgileniyor. Orkestradaymış, haberim yoktu. Karşılaşınca çok duygulandım" sözleriyle duygularını paylaştı. Hayranlarıyla dertleştiğini söyleyen sanatçı, ; "Erkek sinek bile istemiyorum artık, kedilerim var, onlar erkek. Sizlerle dertleşiyorum artık. Siz de anlatın dertlerinizi, birlikte yaralarımıza merhem olalım" sözleriyle dinleyenleri gülümsetti. Nilüfer, 30 Ekim’de yeniden Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda olacak.