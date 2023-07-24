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        Haberler Magazin Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı Yumlu'ya doğum günü sürprizi: Sen benim hayatımın en değerli varlığısın - Magazin haberleri

        Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı Yumlu'ya doğum günü sürprizi

        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, 23'üncü yaşına girdi. Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro Kuşadası'nda dinleyicileriyle buluşan ünlü şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen kızının doğum gününü "Sen benim hayatımın en değerli varlığısın güzel kızım. Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle kutladı

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 10:58
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          Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro Kuşadası'nda sahne alan Nilüfer'i dinlemeye gelenler arasında kızı Ayşe Nazlı Yumlu da vardı.

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          Nilüfer, dün 23'üncü yaşına giren kızına sahnede doğum günü sürprizi yaptı. Sahnede kızı için pasta kesen ünlü şarkıcı, duygusal bir konuşma yaptı.

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          "SEN BENİM HAYATIMIN EN DEĞERLİ VARLIĞISIN"

          Nilüfer, kızına "Sen benim hayatımın en değerli varlığısın güzel kızım. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu güzel yılların olsun. İyi ki doğdun canım benim" sözleriyle seslendi.

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