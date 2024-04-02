Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Voleybol Nilüfer Belediyespor: 0 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Nilüfer Belediyespor: 0 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:37 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Daikin set vermedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Daikin, Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

        Salon: TVF Cengiz Göllü

        Hakemler: Burhan İlhan, Melike Erol Özkan

        Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Yordanova)

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Tashiro, Emine Arıcı, Ayçin Akyol, Lazovic, Eggleston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Cuttino)

        Setler: 23-25, 15-25, 22-25

        Süre: 82 dakika (29, 22, 31)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?
        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım
        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım
        Dışişleri, Şam saldırısını kınadı
        Dışişleri, Şam saldırısını kınadı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Habertürk Anasayfa