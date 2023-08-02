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        Haberler Müzik Nilüfer: 51 yıldır sizlerle şarkı söylüyorum - Magazin haberleri

        Nilüfer: 51 yıldır sizlerle şarkı söylüyorum

        Nilüfer, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkıcı, seyircilere "Bu sene de buluştuk, çok şanslıyız. Her güne şükretmeliyiz. 51 yıldır şarkı söylüyorum, sizlerleyim. Ruh hiç yaşlanmıyor" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 14:37
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        "51 yıldır sizlerle şarkı söylüyorum"
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        Nilüfer, Bayhan Müzik organizasyonuyla Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.

        "BU SENE DE BULUŞTUK"

        'Sensiz Olmaz', 'Erkekler Ağlamaz', 'Dönsen Bile', 'Son Arzum', 'Haram Geceler' ve 'Kavak Yelleri' şarkılarıyla konsere başlayan Nilüfer, "Bu sene de buluştuk, çok şanslıyız. Her güne şükretmeliyiz. 51 yıldır şarkı söylüyorum, sizlerleyim. Ruh hiç yaşlanmıyor. Ben 25 yaşındayım. Yaşlanmaya da hiç niyetim yok. Z kuşağı ile de aram iyi, 50 yıllık şarkım 'Son Arzum'u yeniden hit yaptılar" dedi.

        "BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

        Nilüfer, daha sonra duygularını "Bana sorular sormanızı çok seviyorum. Her konserde, bu şarkıları hep bir ağızdan söylediğim insanlarla sohbet etmek, benim muzip tarafımı da gösterebildiğim samimi bir atmosfere tanıklık etmek beni çok mutlu ediyor" sözleriyle ifade etti.

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        #nilüfer
        #Harbiye
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