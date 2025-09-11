Habertürk
        Nilperi Şahinkaya paylaşımıyla endişelendirdi; "Annemsiz yapamıyorum" - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya paylaşımıyla endişelendirdi

        Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini endişelendirdi. Şahinkaya, kısa süre içinde; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin" notunu yayımlayıp sildi. Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi'den açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 08:09 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:34
        Veda gibi mesajı endişelendirdi
        Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ın vefatıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla dikkat çekti.

        Nilperi Şahinkaya, annesiyle olan fotoğrafını; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notuyla yayımladı.

        Kısa süre içinde söz konusu paylaşımını kaldıran Nilperi Şahinkaya'nın bu adımı, sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Sevenleri, ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin endişelendi.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; olayın ardından Nilperi Şahinkaya'nın evinde ışıkların yanmadığı, aracının ise kapısının önünde park halinde olduğu görüldü.

        Nilperi Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerine yer verdi.

        #nilperi şahinkaya
        #Meltem Vural

