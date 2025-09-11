Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ın vefatıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla dikkat çekti.

Nilperi Şahinkaya, annesiyle olan fotoğrafını; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notuyla yayımladı.

Kısa süre içinde söz konusu paylaşımını kaldıran Nilperi Şahinkaya'nın bu adımı, sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Sevenleri, ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin endişelendi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; olayın ardından Nilperi Şahinkaya'nın evinde ışıkların yanmadığı, aracının ise kapısının önünde park halinde olduğu görüldü.

Nilperi Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerine yer verdi.