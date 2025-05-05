Nilperi Şahinkaya: Annem kanser tedavisi görüyor

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural ile Bebek'te görüntülendi. Meltem Vural, gazetecileri görünce yüzünü gizledi.

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Nilperi Şahinkaya; "Annem 1,5 yıldır kanser tedavisi görüyor. Çekilmek istemiyor" dedi. Şahinkaya, ayrıca; "Çok yakında 'Gelin Takımı 2'yi çekeceğiz. Çekimler Fethiye'de olacak. Hem iş hem tatil, orada denize girerim. Çekimler bitince de tatile çıkarım. Yurt içi tatili severim, Bodrum'a gitmeyi düşünüyorum" dedi.