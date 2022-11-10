'Niloya'nın galası yapıldı

Yönetmen Arkın Aktaç, "Uzun yıllardır çocukların sevgilisi olan 'Niloya' karakterinin ilk sinema macerası. Niloya’nın dünyasını ve arkadaşlarını beyazperdeye taşımaktan dolayı çok mutluyuz. Senaristimiz Pervin Atamert’in yazdığı, Sentries’in lisans sahibi olduğu bu projeyi hayata geçirdik. Umarım izleyen herkes çok beğenir. Bu filmin de çok sevileceğini düşünüyoruz, devamının geleceğini umut ediyoruz" dedi.
"UMARIM HERKESE İYİ GELİR"
Senarist Pervin Atamert, "Aslında 'Niloya', sevgi dolu ve eğlenceli dünyasıyla uzun yıllardır bizimle. Bu kez biraz daha farklı ve bugün bizimle çok önemli bir sır paylaşacak bu filmde. O yüzden minik dostlarımıza çok dikkatli seyretmelerini rica ediyorum. Umarım herkese iyi gelir" ifadelerini kullandı.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Sentries Lisans Genel Müdürü Kenan Gökduman, "Niloya’nın dünyasına YouTube’dan da ulaşılıyor ve bugüne kadar 5 milyon aboneye ulaştık. Eriştiğimiz istatistiklerle Türkiye’nin en büyük çocuk içerik üreticilerinden biri olarak yerimizi perçinledik. YouTube ana kanalın yanı sıra 5 ayrı dilde içeriklerimizi minik dostlarımızla buluşturuyoruz. İçinde bitmek bitmeyen bir merakı olan Niloya, arkadaşlarıyla ve nehir kenarındaki dünyasıyla çok şanslı bir çocuk. Bugün de Pervin Hanım’ın senaryosuyla beraber bizi yepyeni dünyalara götürecekler. Niloya’nın kırdığı izlenme rekorlarını ekiple beraber taçlandırmak istedik ve ara tatilde çocuklara bir hediye vermek istedik. Çok mutluyuz. Bundan sonra devamı gelecektir" şeklinde konuştu.
Filmin senaryosunu Pervin Atamert, yönetmenliğini Arkın Aktaç, dublaj yönetmenliğini Zeynep Önen üstlenirken müziklerinde ise Deniz Çevik ve Özgür Sevinç’in imzası bulunuyor.
FİLMİN KONUSU
'Niloya' ve en yakın arkadaşları her zaman kahraman olmaya özenir ve bu yüzden de sık sık en sevdikleri oyun olan süper kahramancılık oyununu oynarlar. O gün de yine kendilerine basit kostümler ve makyajlar yapmış, köyde koşuşturarak bu oyunu oynamaktadırlar. Tüm gün boyunca çevrede ve doğada gördükleri her şeye karşı bir kahraman gözüyle bakarak, kimi zaman bir hayvanı, kimi zaman da ailelerini kurtarmaya çalışırlar.
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