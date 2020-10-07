Nilhan Gençoğlu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yurt dışında eğitimler alan Gençoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak şunları söyledi:

Şarkılarımın beğenilmesi beni çok mutlu ediyor. Birçok sanatçıdan destek mesajları alıyorum. En büyük destekçim Kenan Doğulu oldu. Kendisi bana birçok konuda destek veriyor, kendisi benim bu konuda ki en büyük şansım oldu.

Yeni albüm müjdesi de veren Nilhan Gençoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

İngilizce yorumlarken daha çok keyif alıyorum ve insanlar da İngilizce yorumumu çok beğendi. Yeni çıkaracağım single albümünde kendimi nasıl iyi hissedersem öyle bir yorum yapacağım. Sadece tek bir tarza bağlı kalmak istemiyorum.