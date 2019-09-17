Tiyatro sahnelerinin başarılı ismi Nilgün Belgün, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kahve içmek için bir kafeye uğrayan Belgün, yaklaşık iki saat kadar vakit geçirdikten sonra kısa bir süre mağazaları turladı.

Belgün, reyonlardaki ürünlere göz gezdirdikten sonra alışveriş merkezinden taksiyle ayrıldı.