İbrahim Tatlıses'in efsane eğlence programı İBO SHOW'un konukları araştırılıyor. Bu akşam İBO SHOW'a konuk olan isimlerden biri olan Nilgün Belgün, programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Nilgün Belgün kimdir? Nilgün Belgün nereli ve kaç yaşında? Nilgün Belgün hayatı, dizileri, filmleri, tiyatro oyunları...
NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?
Nilgün Belgün 18 Mart 1953 tarihinde İstanbul'da doğdu. 67 yaşındaki Türk tiyatro, sinema ve dizi sanatçısı Nilgün Belgün, Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezunudur.
Nilgün Belgün, 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.1990 yılında "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "GÜLPEMBE" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı. "İŞTE MÜZİK İSTE EĞLENCE", "GECE SEFASI" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı.
Sanat hayatının dışında, iki kitap yazan ve sosyal etkinliklerde de bulunan Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği`nde Türkiye genelinde “Kadını Bilinçlendirme” kampanyasında çalışmalar yaptı, Parkinson hastalığıyla ilgili 2 yıl süren sağlık çalışmalarında yer aldı. Önce Star TV, sonra TV 8'de program yaptı.Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin adında kızı var. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı var.Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı. Esra Erol'un doğum yapması sebebiyle Esra Erol'da programının geçici sunuculuğunu yapmıştır.
NİLGÜN BELGÜN KİTAPLARI
İçimdeki Kadın, Filika yayınları
Bir Kadın Bir Erkek, Filika Yayınları (Cengiz Özakıncı ile birlikte)
Hayat... Sen Benimsin, Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık (Gülenay Börekçi)
NİLGÜN BELGÜN TİYATRO OYUNLARI
İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985
Çılgın Hafta Sonu
Bir Kış Öyküsü
Tepetaklak
Papaz Kaçtı
Keşanlı Ali Destanı
Matruşka
Deliler Boşandı
Yedi Kocalı Hürmüz
Karmakarışık
İyi Günde Kötü Günde
Hoşça Kal İstanbul
Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi
NİLGÜN BELGÜN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
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