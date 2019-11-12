Nilgün Belgün'ün 'Hayatla Geçinmeyi Seçtim' adını verdiği kitabı satışa çıktı. Gazeteci İpek Durkal'ın sorularını tecrübelerinden örnekler vererek mutluluğun ne olduğunu anlatmasıyla ortaya çıkan 'Hayatla Geçinmeyi Seçtim', Mona Kitap'tan yayımlandı. Nilgün Belgün, kitabını "Benim yolum mutluluk. O yol kendini tanımaktan geçiyor. Neyi isteyip, neyi istemediğini bilmekten... Mutluluk dediğin bir seçim. Ben hayatımı kolaylaştırmayı, dolayısıyla da bu hayatla geçinmeyi seçtim" sözleriyle tanımladı. Belgün, bir hayat kılavuzu niteliğindeki bu kitapta kendini umutsuz ve çaresiz hissedenlere, pişmanlık duyanlara, ilişkisinde sendeleyenlere, ruhunu ihmal edenlere çıkış yollarını gösteriyor.