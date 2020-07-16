Nil suları konusunda söz hakkı isteyen Mısırlılar sosyal medyada örgütlendi

Kampanya yöneticileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülke içinde ve dışındaki bütün siyasi oluşumları aralarındaki anlaşmazlıkları bir tarafa bırakarak, Nil suları meselesinde geri adım atmama konusunda birlik olmaya çağırıyoruz. Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında 2015 yılında imzalanan Prensip Anlaşması iptal edilmeli ve referanduma gidilmelidir.” ifadelerine yer verildi.
Nil suları konusunda son kararı Mısır halkının vermesi gerektiğinin altının çizildiği açıklamada, “Mısır’ın bu varoluşsal meselesinde bütün devlet kurumlarına söz sahibi olma çağrısında bulunuyoruz.” denildi.
Mısır yönetiminin söz konusu anlaşmayı halktan yetki almadan imzaladığının hatırlatıldığı açıklamada, hükümetin referandum yapmaması durumunda kampanyanın elektronik sayfasından meselenin halk oyuna sunulacağı duyuruldu.
Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, dün barajda inşa planına uygun şekilde su tutulmaya başlandığını söylemiş, Mısır Dışişleri Bakanlığı ise Etiyopya’dan “acil açıklama” talebinde bulunmuştu.
- Hedasi Barajı anlaşmazlığı
Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.
Son olarak, barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili Afrika Birliği'nin girişimiyle Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yeniden başlayan müzakereler, anlaşma sağlanamayınca geçen pazartesi sona ermişti.
Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.
Etiyopya, anlaşma olmasa da yağmur dönemini kaçırmamak için bu ay barajı doldurmaya başlayacağını açıklamıştı.
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