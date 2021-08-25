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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sanatçı Nil Karaibrahimgil, geçtiğimiz gün eşi Serdar Erener ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Karaibrahimgil, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de hayranlarıyla bir araya gelen 44 yaşındaki şarkıcı, "Konserde şarkı söylemeyi çok özlemişim. Çok güzel bir konser oldu. Aynı zamanda konser esnasında 'Disco' şarkımıza bir klip çektik." dedi.