73 yaşındaki müzisyen Nil Burak'tan üzücü haber geldi. Usta sanatçı, bağırsak düğümlenmesi nedeni ile Kıbrıs'ta hastaneye kaldırıldı ve acilen ameliyata alındı. Nil Burak'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

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