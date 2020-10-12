Tokat'ın Niksar ilçesinde yıllık yaklaşık 16 bin ton soğan üretiminin 50 bin tona çıkarılması hedefiyle çalışmalar yapılıyor.
İlçede 23 köyde 1000 aile soğan üretimi yapıyor. Dört yıl önce 4 bin 400 dekarlık alanda 11 bin 125 ton soğan üretilen ilçede bu rakam 2020 yılında 6 bin 600 dekarlık alanda 15 bin 840 tona çıktı.
Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde soğan üretiminin her yıl arttığını söyledi.
Çiftçilerin de soğan üretimine ilgi gösterdiğini anlatan Özdüzgün, "Soğanın soframızda önemi büyük; hem bir gıda hem de şifa kaynağıdır. Birçok yemeğin ve salatanın içinde yer almakta. İlçemiz tarımında önemli bir yere sahip." dedi.
Özdüzgün, ilçede son yıllarda soğan üretiminin artış gösterdiğini belirterek "Birkaç yıl sonra 20 bin ton soğan üreteceğiz. Bizim hedefimiz yılda 50 bin ton soğan üretmek. Eskiden yamaç köylerde üretim vardı şimdi ise ovada da soğan üretimi yapılıyor. Niksar Tokat genelinde soğan üretiminde merkez olma yolunda. İlçemizde üretilen soğanlar ülkemizin hemen hemen her yerine gönderiliyor." diye konuştu.
Hüseyin Gazi köyünde soğancılık yapan Mevlüt Tuncel ise 20 yıldır soğan işiyle uğraştığını belirtti.
Her sene iki dönüm soğan ektiklerini anlatan Tuncel, "İki dönümden 1,5 ton civarı ürün elde ediyoruz. Tarlamız sulanmış olsaydı 5 ton ürün olurdu. Kilosunu 2 liradan, çuvalını 20 liraya sattık." ifadelerini kullandı.
Tuncel, yeterli yağış olmadığı için bu sene rekoltenin düşük olduğunu sözlerine ekledi.
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