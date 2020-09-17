Nikola Kalinić, 5 Ocak 1988 yılında Solin, Hırvatistan'da doğmuş Forvet mevkinde görev alan Hırvat millî takım futbolcusudur. Kiralık olarak Serie A ekiplerinden Roma takımında forma giymektedir.

HNK Hajduk Split

Split'te doğan Kalinić, kariyerine Hajduk Split'te başladı. Prva HNL ligindeki ilk maçına 2005-06 sezonunda 17 yaşındayken çıktı. Hajduk Split'deki ilk iki sezonda kiralık olarak forma giydi.

Kalinić, kiralık olarak Prva HNL ligine iyi uyum sağladığını ve yeteneğini gösterdikten sonra Hajduk'a geri döndü ve ilk sezonda ilk onbirde forma giydi. Yedek olarak başladığı sezonda attığı gollerle kendini ispatladı ve kadrodaki yerini garantiledi. Hajduk Split ile ilk sezonunda oynadığı 25 maçta 17 lig golü attı ve 6 da asist yaptı.

Kalinić, Hajduk'daki ikinci sezonunda da ilk onbirde forma giymeye devam etti ve takımın as futbolcusu oldu. Hajduk'deki ikinci sezonunda oynadığı 28 lig maçında 15 gol attı ve 6 asist yaptı.

NK Istra 1961

1 Ağustos 2006'da, tecrübe kazanmak için Pula Staro Češko'ya (şimdi Istra 1961) kiralık olarak gönderildi. Pula'daki genç yaşına göre dikkat çeken bir başlangıç. Prva HNL'de düzenli oynamamasına rağmen, yine de 12 lig maçında 3 gol atarak iyi bir performans gösterdi

Kalinić'in Prva HNL'deki ilk golü 23 Eylül 2006'da Kamen Ingrad'a karşı 2-0 galibiyetle biten karşılaşmada attı. Pula'da kariyeri sona erdiğinde, teknik direktör Krunoslav Jurčić, Kalinić'in bir sonraki Zlatan Ibrahimović olabileceğini dşündüğünü söyledi.

HNK Šibenik

Kalinić, Pula'da kalma niyetine rağmen, sezon sonunda Hajduk Split'a döndü ve hemen HNK Šibenik'e kiralık olarak gönderildi, burada ara sıra ilk onbirde olmasına rağmen çok yönlü performans gösterdi ve sekiz maçta üç gol attı. .

Blackburn Rovers

Kalinić, 3 Ağustos 2009 tarihinde İngiliz Premier League ekiplerinden Blackburn Rovers ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer ücretinin olarak Hajduk Split'e 6 milyon £ (Yaklaşık 7 milyon €) civarında bonservis ödendi. Blackburn Rovers'da 22 numaralı formayı giyen Kalinić, ilk Premier League maçına Sunderland'a karşısında çıktı. Blackburn Rovers da istenilen çıkışı göstermedi.

FK Dnipro

11 Ağustos 2011 tarihinde Kalinić, 6 Milyon € karşılığında Ukrayna Premyer-Liha ekiplerinden Dnipro ile sözleşme imzaladı. Kalinić, Dnipro firması ile Premyer-Liha liginde oynadığı 86 maçta 37 gol attı ve tekrardan çıkışa geçti.

ACF Fiorentina

14 Ağustos 2015'te Kalinić, İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Fiorentina ile 5.5 milyon € dönservis bedeliyle transfer oldu.

Serie A'daki ilk maçında Fiorentina 2-0 kazandığı Milan karşısında çıktı. ve Serie A'daki ilk golünü Bologna karşısında attı Fiorentina karşılaşmayı 2-0 kazandı. Kalinić, bir hafta sonra oynanan Inter karşılaşmasında 3 gol atarak hat-trick yaptı ve Fiorentina karşılaşmayı 4-1 galip bitirdi.

2017-18 sezonunun başında Kalinić'in 9 numaralı forması Giovanni Simeone'ye verildi ve Kalinić bunun yerine 99 numaralı forma verildi ve o sezon kiralık olarak Milan'a gitti.

AC Milan

22 Ağustos 2017 tarihinde Kalinić, Fiorentina tarafından 22.5 milyon €'luk zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 Milyon €'luk kiralama bedeli ile Milan kiralandı. Kalinić, Milan'da boşta olduğu için 7 numaralı formayı seçti. Sezon sonu Milan tarafındna bonservisi alındı ve Atlético Madrid'e satıldı.

Atlético Madrid

Kalinić, 9 Ağustos 2018 tarihinde 14.5 milyon € bonservis bedeli karşılığında İspnanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atlético Madrid ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

La Liga'daki ilk maçına 1 Eylül'de Celta Vigo'ya karşı olan ve Atlético Madrid'in 0-2 mağlup olduğu karşılaşmada çıktı. Karşılaşmaya yedek olarak başlayan Kalinić 56 dakika oyuna girdi.

AS Roma

2 Eylül 2019'da Kalinić, Roma'ya kiralandı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kalinić, Hırvaistan'ın gençlik kategorileri olan U-16, U-17, U-19, U-20 ve Hırvatistan U-21 genç milli takımlarda forma giydikten sonra A Milli oldu.

İlk olarak 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için teknik direktör Slaven Bilić tarafından kadroua çağrıldı ve ilk maçında Polonya karşısında çıktı.