Nikaragua'da 6.1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Nikaragua'da meydana gelen 6.1 büyüklüğünde deprem sonrası kayda değer bir hasar bulunmadığını belirtti.

USGS, sarsıntının kıyı kenti Corinto'nun 59 kilometre (37 mil) güneyinde 27.5 kilometre (17 mil) derinlikte gerçekleştiğini söyledi.

Bir Reuters tanığı, komşu Kosta Rika'da da sarsıntıların hissedildiğini söyledi.

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