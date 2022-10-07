Parham Gobadi, BBC Farsça Servisi

İran'da üç haftadır süren protestolarda hayatını kaybeden Nika Şakarami'nin ailesine yakın bir kaynak, BBC Farsça'ya yaptığı açıklamada, ailenin Şakarami'nin ölümüyle ilgili yalan ifade vermeye zorlandığını söyledi.

16 yaşındaki Şakarami 20 Eylül’de saat 17.00’de İran’ın son yıllarda gördüğü en büyük protestolara katılmak için evden çıkmış, son telefon görüşmesinde bir arkadaşına peşinde polisler olduğunu ve kaçmaya çalıştığını söylemişti.

Ailesi günlerce Nika’yı aradı. 10 gün sonra polis, Nika’nın eşkaline uyan bir ceset bulunduğunu bildirdi.Polise göre Nika yüksek bir yerden düşmüştü. Fotoğraflarını gösterdiler. Aileye göre bu fotoğraflar düzmeceydi.

Ancak ailenin sonradan devlet medyasında yaptığı açıklamalar değişti.

Çarşamba akşamı İran devlet televizyonuna çıkan teyzesi Ataş, Nika'nın bir binadan düşerek öldüğünü söyledi. Eniştesi Muhsin de katıldığı yayında süren protestolara karşı olduğunu belirtti.

Ancak BBC Farsça'ya konuşan aileye yakın bir kişi, ailenin bu ifadeleri baskı altında verdiğini; ağır soruşturmadan geçen aile üyelerinin, diğer aile üyelerinin de öldürülmesiyle tehdit edildiğini söyledi.

Ataş ve Muhsin, Nika'nın ölümüyle ilgili olarak sosyal medyadaki paylaşımları ve basına yaptıkları açıklamalar sonrası gözaltına alınmıştı.

Aile yakınının ifadesine göre Nika'nın teyzesi ve eniştesinin devlet televizyonundaki açıklamaları, ikili serbest bırakılmadan önce kaydedildi.

Ataş, Pazar günü, gözaltına alınmadan önce BBC Farsça'ya yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları'nın kendilerine, Nika'nın beş gün gözaltında tutulduğunu, ardından cezaevi yetkililerine teslim edildiğini söylediklerini aktarmıştı.

Olayla ilgilenen mahkeme ise Nika'nın kaybolduğu gece bir binaya girdiğini, burada inşaat işçilerinin de bulunduğunu ve sabah binanın yanındaki alanda cansız bedeninin bulunduğunu iddia etti.

Adli yetkili Muhammed Şahriari, Nika'nın vücudunda yüksekten atıldığına dair yara izleri tespit edildiğini de ekledi ve Nika'nın ölümünün protestolarla ilgili olmadığını savundu.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1578057511478886404?s=20&t=VRNKNASwCRjSamBnXUE-tA

Ancak BBC Farsça'nın ulaştığı mezarlık raporuna göre Nika sert bir objeyle vurulması sonucu oluşan yaralardan dolayı hayatını kaybetmişti.

Teyzesi Ataş ayrıca Nika'nın kaybolmasının ardından Instagram ve Telegram hesaplarının da silindiğini söylüyor.

İranlı güvenlik güçlerinin gözaltına aldıkları kişileri, sosyal medya hesaplarının erişim bilgilerini paylaşmaya zorladıkları biliniyor.

Nika'nın ailesi olayla ilgili ilk açıklamalarında, Nika'nın cesedinin kaybolduktan 10 gün sonra bir gözaltı merkezinin morgunda bulunduğunu söylemişti. Aile yetkililerin kendilerine, ceset teşhisi için sadece birkaç saniye izin verdiğini de eklemişti.

Ailesi Nika'nın cenazesini Pazar günü gömülmek üzere babasının memleketi olan Hürremabad'a gönderdi.

Ancak ailenin yaşadıkları burada bitmedi.

BBC Farsça'ya konuşan kaynak, güvenlik güçlerinin burada cenaze öncesi cesedi aileden alıp, Hürremabad'a 40 km mesafedeki Veysian köyünde bir alana gömdüklerini söyledi.

Nika'nın ölümü çevresindeki sır perdesi ve çelişkili açıklamalar, protestoları daha da şiddetlendirdi.

İran'daki son protestolar, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Tahran'da "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınması ve 3 gün sonra, 16 Eylül'de hastanede hayatını kaybetmesi sonrası başladı.

Önceki yıllardakinin aksine protestolar tüm kentlere ve toplumun büyük kesimine yayıldı.

Protestolarda "diktatöre ölüm" ve "özgürlük" sloganları atılıyor, kadınlar başörtülerini çıkararak yakıyor, saçlarını kesiyor.

Bu hafta okulların açılmasıyla, lise ve üniversite öğrencileri de protestolarda ön saflarda yer alıyor.

Dünyanın birçok yerinden kadınlar da saçlarını keserek ve bu videoları sosyal medyada paylaşarak İran'daki protestolara destek veriyor.