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Nijeryalı şef tam 93 saat boyunca yemek yaptı: Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi

Guinness Dünya Rekorları (GWR), Nijeryalı şef Hilda Bassey Effiong'u "en uzun süre yemek yapma" rekorunun yeni sahibi olarak ilan etti. Effiong tam 93 saat 11 dakika boyunca yemek yaptı.

Giriş: 13.06.2023 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
Nijeryalı şef tam 93 saat boyunca yemek yaptı: Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi
AA

GWR'den yapılan açıklamada, tüm kanıtların kapsamlı şekilde incelenmesinin ardından Effiong'un 93 saat 11 dakikalık derecesiyle "en uzun süre yemek yapma" rekorunu resmi olarak kırdığının teyit edildiği belirtildi.

Effiong'un 100 saatlik bir rekor denemesinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, denemenin başlarında molalarda aldığı sürelerde hata yaptığı için nihai toplamdan neredeyse 7 saat düşüldüğü kaydedildi.

Halk arasında "Hilda Baci" olarak bilinen 27 yaşındaki Effiong, ülkenin Lagos şehrinde 11-15 Mayıs'ta yaptığı yemek pişirme maratonuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Şef Effiong, Hintli şef Lata Tondon'un 2019'da 87 saat 45 dakika boyunca yemek pişirerek kırdığı rekoru da geride bırakmış oldu.

Fotoğraf: İHA

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