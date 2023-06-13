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GWR'den yapılan açıklamada, tüm kanıtların kapsamlı şekilde incelenmesinin ardından Effiong'un 93 saat 11 dakikalık derecesiyle "en uzun süre yemek yapma" rekorunu resmi olarak kırdığının teyit edildiği belirtildi.

Effiong'un 100 saatlik bir rekor denemesinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, denemenin başlarında molalarda aldığı sürelerde hata yaptığı için nihai toplamdan neredeyse 7 saat düşüldüğü kaydedildi.

Halk arasında "Hilda Baci" olarak bilinen 27 yaşındaki Effiong, ülkenin Lagos şehrinde 11-15 Mayıs'ta yaptığı yemek pişirme maratonuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Şef Effiong, Hintli şef Lata Tondon'un 2019'da 87 saat 45 dakika boyunca yemek pişirerek kırdığı rekoru da geride bırakmış oldu.

Fotoğraf: İHA

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