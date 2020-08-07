Basketbol camiası Sırbistan'dan gelen haberle sarsıldı. Kızılyıldız'da forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı basketbolcu bireysel antrenman yaptığı esnada geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Partizan'ın salonunda bireysel olarak çalıştığı belirtilen uzunun bir anda yere yığıldığı ve sonrasında hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

B92'de yer alan habere göre geçen ay koronavirüse yakalanan Ojo'nun son testi ise negatif çıkmıştı.