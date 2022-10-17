Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Diğer

Nijerya’da seller: Beş ayda 600 kişi öldü, 200 bin ev yok oldu, 1,3 milyon kişi yerinden edildi

Nijerya'da on yıllardır görülmemiş seviyelerdeki yağışlar son beş ayda 600 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 1,3 milyon kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı, 200 binden fazla ev de yok oldu.

17.10.2022 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL

Elsa Maishman | BBC News

selGetty Images

Nijerya Afet Yönetim Bakanlığı bu yılki yağışların “karşı konulamaz bir felakete” yol açtığını söyledi.

Bakanlık, bütün uyarılara rağmen eyalet yönetimlerinin yeterli önlemi almadığını da ekledi.

Batı Afrika ülkesinde on yıllardır görülmemiş seviyelerdeki yağışlar son beş ayda 600 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

1,3 milyon kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı, 200 binden fazla ev de yok oldu.

Yaz başında başlayan yağmurların Kasım sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Nijerya’da her yıl aynı dönemlerde yağmur yağsa da bu yıl yağmur sıra dışı bir yoğunluktaydı.

Hükümet bunda iklim değişikliğinin etkisi olduğunu söylerken uzmanlar bunun yarattığı hasarın kötü planlama ve yetersiz altyapıyla arttığını vurguluyor.

Bu yılki yağışlar tarlalarda da büyük hasara yol açtı.

Ülke genelde salgın hastalık, gıda ve yakıt kıtlığı endişeleri artıyor.

Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen Nijerya Afet Yönetim Bakanı Sadiya Umar Farouk, sellerden etkilenenlere yardım ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Ülkenin 36 eyaletinin 27’si bu yıl sellere maruz kaldı.

Farouk, problemin bir kısmının da her yıl sellerden sonra, su baskınına açık evlerine geri dönen insanlardan kaynaklandığını söyledi.

Fakat bu insanların çoğunun başka bir yere taşınacak maddi imkanı bulunmuyor.

Nijerya ekonomisi için geçen yıl epey zordu.

Enflasyon tüm zamanların rekorunu kırarken pek çok bölgede insanlar geçinmekte zorlandı.

Dünya Gıda Programı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, geçen yıl Nijerya’yı felaket seviyesinde açlıkla karşı karşıya olan altı ülke arasında göstermişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ukrayna: Rusya, K﻿iev'e kamikaze İHA'larıyla saldırdı
Ukrayna: Rusya, K﻿iev'e kamikaze İHA'larıyla saldırdı
Ş﻿i Cinping: 'Çin'in Mao'dan sonraki en güçlü lideri'
Ş﻿i Cinping: 'Çin'in Mao'dan sonraki en güçlü lideri'
İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri
İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri
Bakan Dönmez Amasra'daki son durumu açıkladı
Bakan Dönmez Amasra'daki son durumu açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.