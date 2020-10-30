Nijerya’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine tepkiler büyüyor

AA

Nijerya merkezli insan hakları kuruluşu Müslüman Hakları Örgütü (MURIC) Başkanı Ishak Akintola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macron’un bir kez daha Müslümanları öfkelendirdiğini belirtti.

Macron’un davranışlarının kötü liderlik örneği gösterdiğine işaret eden Akintola, Hz. Muhammed ve Müslümanları hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Akintola, MURIC’ın Macron’un sözlerini kınadığını ifade ederek, “Hiç kimse bizim Peygamber'imize saygısızlık gösteremez. Hz. Muhammed, Müslümanlar ve dünyamız için bir onurdur.” dedi.

Kano eyaletinde ünlülerin çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, Macron’un fotoğraflarını yakarak aleyhinde sloganlar attı.

- Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepkiler sürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına, Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başladı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.